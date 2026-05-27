ABD basını anlaşmayı duyurdu. "Trump'ın nihai onayı bekleniyor"

ABD basını ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını yazdı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor.

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KİMSE KONTROL ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabinesi ile bir araya geldi.

İran hakkında soruları yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.

Trump, “Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak. Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. İran ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak” dedi.



Trump, bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları'na katılmazsa İran ile anlaşma yapmanın doğru olmayacağını da ifade etti.

Trump, "İran anlaşması iyi değil mükemmel olmalı, tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık” dedi.

“İRAN ANLAŞMAYA KARARLI ANCAK HENÜZ O NOKTADA DEĞİLİZ”

ABD basınına yaptığı açıklamada ise Trump, İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti.



Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya ya da Çin'e gönderilmesini istemediğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında, yaptırımların kaldırılması muafiyetini elde edemeyeceğini de ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “Anlaşma konusunda ilerleme olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde ven günlerde göreceğiz” dedi.

İRAN BASINI TASLAK METNİNİ YAYINLADI



İran Devlet Televizyonu ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Taslak mutabakat zaptına göre ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceği ve Hürmüz'de uygulanan deniz ablukasının kaldırılacağı belirtildi.

Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirmeyi taahhüt ettiği, bu taslak anlaşmaya askeri gemilerin dahil edilmediği ifade edildi.

İran devlet televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yönetimi ve güzergahının, İran tarafından Umman ile işbirliği içinde ele alınacağını, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşma bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını ifade etti.

Öte yandan İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini, İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı.

BEYAZ SARAY, İRAN MEDYASINI YALANLADI

Beyaz Saray, İran medyası tarafından servis edilen mutabakat zaptı hakkında haberlerin doğru olmadığını ve “tamamen uydurma” olduğunu açıkladı.



Bayaz Saray, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini ve Başkan Trump'ın çizgilerinin gayet net olduğunu açıkladı.

İRAN'DAN "KIRMIZI ÇİZGİ" MESAJI: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını söyledi.

Azizi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran, Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Azizi, Trump'ın "stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği" değerlendirmesini yaptı.

BENDER ABBAS'TA PATLAMA SESLERİ

Pazarlıklar ve karşılıklı hamleler devam ederken bir yandan da Hürmüz çevresinde askeri hareketlilik devam ediyor. Önceki gün 4 İran Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybettiği çatışmanın meydana geldiği Bender Abbas kentinin doğusunda, kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyuldu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu." ifadelerine yer verildi. Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ABD ORDUSU: İRAN HEDEFLERİ VURULDU

ABD ordusundan Reuters Haber Ajansı'na konuşan yetkililer, İran'da orduya ait Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan hedeflerin vurulduğunu söyledi. ABD ordusu İran dronlarını düşürdüğünü duyurdu.

YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı ise, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu "Basra Körfezi Otoritesi"ni yaptırım listesine ekledi.

KUVEYT'E HAVA SALDIRISI

ABD saldırısının ardından Kuveyt de havadan hedef alındı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı. Ordunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıların önlemesinden kaynaklandığı belirtildi, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ülke ismi vermedi ancak Bender Abbas’taki saldırıya karşılık bölgedeki bir ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.