ABD basını, arka planını yazdı: Trump, İran’a saldırı kararını nasıl verdi?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşına müdahil olma kararını iki hafta içinde vereceğine işaret etse de dün İran’daki üç nükleer tesise saldırı emri vererek ABD’yi fiili olarak savaşa sokmuş oldu.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin “Trump, nihai yeşil ışığı bombalar düşmeden saatler önce verdi” başlıklı haberine göre, Trump’ın bu ani kararının arkasında Tahran’ı “gafil avlama" niyeti vardı.



Trump’ın cumartesi öğlen saatlerinde New Jersey’deki özel kulübünde birkaç saat içinde İran’a saldırı düzenlenmesi yönünde emir verdiği belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durum yaratmaktı” diye konuştu.



“İRAN’LA TEMASA GEÇİLDİ, TEK SEFERLİK OLDUĞU SÖYLENDİ”



Gazetenin haberine göre, Trump’ın orduya saldırı planını vermesi “çok gizli planlamanın odağında” yer alıyordu. B-2 bombardıman uçakları saatler içinde İran’ın hava sahasına girerek en az altı adet sığınak delici bombayı İran’ın yer altındaki “nükleer kalbi” Fordo’ya bıraktı. ABD ordusuna ait denizaltılar da İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleri ile hedef aldı.



Trump “Fordo artık yok” dese de İran’ın nükleer programının saldırılardan nasıl bir hasar aldığı ya da İran’ın ABD ya da müttefiklerine saldırı başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da İran’ın masasındaki seçenekler arasında gibi görünüyor.



ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin İran ile temasa geçerek “bunun bir defaya mahsus bir saldırı olduğunu, bir rejim değişimi savaşının başlangıcı olmadığını açık bir şekilde ifade ettiğini” aktardı.



TRUMP’IN KARARINDA “SALI GÜNÜ” AYRINTISI



WSJ’nin paylaştığı bilgilere göre, ABD’nin İran’a saldırma kararı, Beyaz Saray’da haftalardır devam eden görüşme ve tartışmaların ardından geldi. Bu görüşmelerin yanı sıra askeri hazırlıklar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “doğrudan koordinasyon halinde” olunduğu ifade edildi.



Gazetenin değerlendirmesine göre, ABD Başkanı Trump, son bir haftadır söz konusu “operasyonun” düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda çelişkide görünüyordu. Trump’ın danışmanları da Ortadoğu’da bir çatışmanın içine çekilme konusunda endişeliydi.



Trump, salı günü “Durum Odası”nda yapılan toplantıda İran’a saldırı planlarını onayladı ama nihai emri vermedi.



Bunun İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına tamamen son vermeye istekli olup olmadığını değerlendirme amacı taşıdığı belirtilirken, gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Ne yapmamız gerektiği konusunda hafta başında gerçek bir tartışma vardı. Ancak Trump, salı günü ilerlemeye eğilimli olduğunun sinyalini verdi ve bu, her şeyi değiştirdi” dedi.



“TRUMP, BELİRSİZLİK YARATMAK İSTEDİ”



Habere göre, Trump aynı zamanda hem niyeti hem de aklındaki takvim konusunda belirsizlik yaratmak istiyordu. Beyaz Saray, perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’a, krize diplomatik bir çözüm getirilmesiyle ilgilendiğini göstermesi için iki hafta vereceğini” bildirmişti. ABD Başkanı, bir gün sonra yaptığı açıklamada, sabrının tükenmeye başladığına işaret etti.



Buna göre, Trump, İran’ın uranyum zenginleştirilmesine son verilmesi talebini savuşturmaya devam etmesinin ardından İran’a saldırı kararının hayata geçirilmesi kararını verdi.



Kimliği paylaşılmayan ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD’nin saldırısının ardından yaptığı açıklamada, zarar vermek istedikleri her şeye zarar verdiklerine inandıklarını söyledi.