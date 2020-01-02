ABD basını Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırıyı nasıl gördü?

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin çevresinde abluka sona erdi. ABD ile İran arasında çatışma olasılığı bu sayede önlendi.



ABD basınında, Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterilerin sona erdirilmesiyle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Gösterilerin İran'ın destek verdiği Haşdi Şabi örgütünün çağrısıyla sona erdiğine dikkat çekiliyor.



Haşdi Şabi liderleri; Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'den güvence aldıkları için protestoları sona erdirdiklerini söylüyor. Buna göre Abdülmehdi, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusunu meclisin gündemine taşıyacağı taahüdünde bulundu.



Haşdi Şabi liderleri de elçilik önünde gösteri yapan taraftarlarına, "Mücadelemizi meclise taşıyoruz. Oradan sonuç alamazsak tekrar buraya döneriz" mesajı verdi.



Amerikan gazeteleri, elçiliğin önündeki protestoların sona ermesiyle iki gündür binanın korunaklı bölümüne sığınmak zorunda kalan diplomatların rahat bir nefes aldığını yazdı.



Yaşanan bu olayın ardından ABD'nin Bağdat'taki elçilik çalışanlarının sayısını daha da azaltabileceği konuluşuyor.



Bu durumun ABD'nin Irak'taki etkisinin daha da azalmasıyla sonuçlanabileceği değerlendirmesi yapılıyor.



ABD basınına göre son olaylar İran'ın Irak'taki güçlü etkisini bir kez daha gösterdi.



Trump yönetiminin yaptırımlarla İran'ın bölgedeki etkisini azaltma çabalarının sonuçsuz kaldığı yorumları yapılıyor. Son olaylarla birlikte ABD ve İran arasında istenmeyen savaş olasılığınınsa daha da arttığı belirtiliyor.

