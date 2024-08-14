ABD basını: "Blinken Ortadoğu seyahatini son anda erteledi"

Axios haber sitesinin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'de yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesi dün gerçekleştirmeyi planladığı Ortadoğu seyahatini erteledi.

Blinken'in seyahatinin "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelendiği ifade edildi.



Blinken'ın Katar, Mısır ve İsrail'i ziyaret etmeyi bekleniyordu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da gerilim sürüyor.