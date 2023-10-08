ABD basını duyurdu: İsrail'e savaş gemileri ve uçak desteği

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

ABD basını duyurdu: İsrail'e savaş gemileri ve uçak desteği

ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuya aşina iki ABD’ki yetkiliye dayandırılan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

BİDEN’DAN İSRAİL’E EK DESTEK TALİMATI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı 'ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu desteğe ilişkin ayrıntı verilmedi.

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