ABD basını duyurdu: Türkiye, Eurofighter anlaşmasında sona yaklaştı

Amerikan basınına göre Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında sona yaklaştı.

Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği belirtildi.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Türkiye'nin yaklaşık 40 adet Eurofighter savaş uçağını kapsaysan anlaşmayı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda açıklayabileceği iddia edildi. Ancak alınacak uçak sayısının ve anlaşmanın büyüklüğünün kesinleşmediği. müzakerelerin sürdüğü belirtildi.



WSJ'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu yıl sonuna kadar Türkiye ile inceleme ve test planı anlaşması imzalamayı hedeflediğini söyledi.

İNGİLİZ, FRANSIZ VE ALMANLAR ÜRETİYOR



Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığım görüşmelerde onların konuya olumlu baktıklarını gördüm ve inşallah bu adımları da atacağız" dedi.

"İYİ BİR KARAR YOLUNDA İLERLİYORUZ"



İngiltere Başbakanı Starmer geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Londra'da ağırlamış, iki lidere Eurofighter ihracatı sorusu yöneltilmişti.



Merz, "Bu uçakları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız" sorusunu, şöyle yanıtlamıştı: "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz."

