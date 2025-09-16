Gazze'de son durum: Kara harekatı başladı, İsrail tankları kente girdi
İsrail Ordusu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyaretinin hemen ardından Gazze'ye tanklarla girdi. Hamas, "Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump ise operasyona dair çok fazla bilgisinin olmadığını söyleyerek Hamas'a mesaj gönderdi: "Rehineleri kalkan yaparlarsa başları belaya girer."
İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı.
Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana safhasını başlattık" dedi.
İsrailli bir askeri yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Gazze kentinde yaklaşık 3 bin Hamas üyesi görmesi beklediklerini söyledi. Birliklerin kademeli hareket edeceğini söyleyen yetkili, "İsrail ordusunun kara harekatı ilk aşamalarında" diye belirtti ve günler geçtikçe kente gönderilen asker sayısının artırılacağını söyledi.
Hamas'ı yenmek için "ne kadar gerekirse" Gazze'de operasyon yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
PATLAMALAR TEL AVİV'DEN DUYULDU
İsrail basını, Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi.
Saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze yanıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri terörist yapılanmalara demir yumrukla saldırıyor" diye yazdı.
Katz, "İsrail askerleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere cesurca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.
TRUMP: NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatı hakkındaki bir soru üzerine Trump, İsrail’in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini savunan Trump, "Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır" dedi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSRAİL'DEYDİ
İşgal saldırısı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail ziyaretinin sonuna geldi. Rubio, 2 gündür İsrail'deydi ve dün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Netanyahu'ya, İsrail'in Gazze'deki hedeflerine "sarsılmaz desteğini" iletmişti. Rubio, oradan Katar'a geçti.
İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" dedi.
İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın lider kadrosunu hedef almıştı. Bu saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın da tepkisini çekmişti. Katar, ABD'nin Ortadoğu'daki en sıkı müttefiki.
TRUMP DESTEKLİYOR
Axios haber ajansına konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.
Tekrar kameralar karşısına geçen Trump, saldırıya ilişkin çok fazla bilgisinin olmadığını söyledi. Trump, rehinelerin canlı kalkan yapılması durumunda Hamas'ın başının belaya gireceğini söyledi.
NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI
İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.
HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLU
Filistinli grup Hamas, saldırıların ardından bir açıklama yaptı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiğini belirtti.
"Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" diyen Hamas, şunları ekledi: "Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur."
ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.
KAÇ FİLİSTİNLİ GAZZE'DEN AYRILDI?
Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze kentini işgalinin ilk aşaması başlamadan önce Gazze kentinde yaklaşık 1 milyon Filistinli yaşıyordu.
Son birkaç günde insani yardım grupları, yaklaşık 70 bin kişinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti. Son birkaç aylık veriye göre ise 150 bin civarında Filistinli kuzeyden güneye doğru hareket etti.
İSRAİLLİ REHİNE AİLELERİ: SON GECELERİ OLABİLİR
Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri, işgal saldırısı sonrası açıklama yaptı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehineleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.
İsrailli rehine yakınlarının kurduğu platformdan yapılan açıklamada Gazze kentinde hâlâ çok sayıda canlı rehine olduğu belirtildi. Netanyahu'nun, rehineleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.
Öte yandan Almanya, İsrail'n kara harekatını kınadı.
BM'DEN TARİHİ RAPOR: SOYKIRIM BELGELENDİ
İsrail'in işgal saldırının başlamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına hükmetti.
Tarihi raporu kamuoyuna duyuran komisyon, İsrail'i ve tüm ülkeleri, soykırımı durdurma ve sorumluları cezalandırmak için uluslarası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Komisyon, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen 5 soykırım eyleminden 4'ünü gerçekleştirdiği belirtildi.
Rapora göre bunların arasında katliam, fiziksel veya psikolojik zarar, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarını kasten dayatmak ve doğumları engelleme niyetiyle önlemler uygulamak gibi eylemler yer alıyor.