Gazze'de son durum: Kara harekatı başladı, İsrail tankları kente girdi

İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı.

Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana safhasını başlattık" dedi.

İsrailli bir askeri yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Gazze kentinde yaklaşık 3 bin Hamas üyesi görmesi beklediklerini söyledi. Birliklerin kademeli hareket edeceğini söyleyen yetkili, "İsrail ordusunun kara harekatı ilk aşamalarında" diye belirtti ve günler geçtikçe kente gönderilen asker sayısının artırılacağını söyledi.

Hamas'ı yenmek için "ne kadar gerekirse" Gazze'de operasyon yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

PATLAMALAR TEL AVİV'DEN DUYULDU

İsrail basını, Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi.



Saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze yanıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri terörist yapılanmalara demir yumrukla saldırıyor" diye yazdı.



Katz, "İsrail askerleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere cesurca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP: NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatı hakkındaki bir soru üzerine Trump, İsrail’in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini savunan Trump, "Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır" dedi.