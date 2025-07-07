ABD basını görüşmenin detaylarını yazdı: Trump ve Zelenski ne konuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin detayları basına sızdı. ABD basınına yansıyan bir habere göre, iki lider, 4 Temmuz’da yaptıkları görüşmede Ukrayna’nın ABD Büyükelçiliği görevine başka bir ismin getirilmesini ele aldı.

BAŞBAKAN, BÜYÜKELÇİ OLARAK MI ATANACAK?



Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla Bloomberg haber sitesine konuşan bir kaynak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal’ın Ukrayna’nın Washington’daki yeni büyükelçisi olmaya potansiyel aday olduğunu anlattı.



Bu göreve getirilebilecek diğer potansiyel adaylar ise Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Enerji Bakanı Galushchenko olarak öne çıktı.

KRİTİK DÖNEMDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI



Ukrayna’nın ABD Büyükelçiliği görevini halihazırda Oksana Markarova yürütüyor. Bloomberg’in değerlendirmesine göre, Markarova’nın yerine yeni bir ismin getirilmesi, aynı zamanda ABD-Ukrayna ilişkilerinde hassas bir zamanda gerçekleşecek. Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Trump yönetimi, geçen hafta bazı mühimmatların Ukrayna’ya sevkini durdurmuştu. Zelenski-Trump görüşmesi de bu adımın ardından gerçekleşmişti.



Görüşmeye aşina kaynak, Zelenski’nin Ukrayna’nın bir sonraki büyükelçisinin ataması konusunu ABD tarafı ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdiğini söyledi.

