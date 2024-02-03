ABD basını: Hamas liderleri ateşkes planında anlaşamıyor

ABD merkezli gazete Wall Street Journal, Hamas liderlerinin, ABD'nin öncülük ettiği ateşkes ve rehine takası anlaşması üzerinde bölündüğünü öne sürdü.



Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, Filistinli örgütün tepe yönetici Yahya Sinvar ve bir kısım üst düzey yöneticinin, 6 haftalık anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu iddia edildi.

Şu anda Gazze'de bulunmayan diğer örgüt liderlerinin ise daha fazla taviz ve kalıcı ateşkes istediği belirtildi.

Haberde, müzakereler hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin, Sinvar ve diğerlerinin aylarca süren savaşın ardından yorgun düştükleri ve teklifi kabul etmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı. Ancak örgütün sürgündeki siyasi liderlerinin daha fazla taviz talep ettiği ve kalıcı bir ateşkes için müzakere etmek istedikleri kaydedildi.



Geçtiğimiz hafta sonu ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat şefleri, Paris'te bir araya gelerek geçici ateşkes ve rehinelerin bırakılması için yeni bir anlaşma üzerinde çalışmıştı.