ABD basını: Hizbullah komutanı Şükür, bir telefon ile öldürüldü

Amerikan Wall Street Journal, İsrail'in geçen ay Beyrut'ta, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ü hedef alarak öldürmesinin, örgütün iç iletişim ağının ihlal edilmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Rapora göre Şükür'ü arayan bir kişi, kaldığı binanın ikinci katına çıkmasını söyledi. Tam o sırada İsrail füzeleri daireyi vurarak Şükür'ü öldürdü.



Wall Street Journal'a konuşan bir Hizbullah yetkilisi, Şükür'ün ikinci kata çeken telefonun, muhtemelen örgütün iç iletişim ağına sızmış birinden geldiğini söyledi.



Haberde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın grup üyelerinin öldürülmesiyle sonuçlanan istihbarat ihlallerinden derin endişe duyduğu ve adamlarına akıllı telefon kullanmamalarını emrettiği de belirtiliyor.

Ayrıca Hizbullah'ın, İsrail'in gözetlemesini engellemek için iç iletişim ağında şifreli bir dil kullandığı ifade edildi.



Fuad Şükür, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumlu iki numaralı ismi olarak kabul ediliyordu.

MECDEL ŞEMS'E MİSİLLEME

Haaretz'e konuşan İsrailli bir kaynak, Şükür'ün ölümüyle sonuçlanan saldırının geçen ay Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te öldürülen çocuklara misilleme olduğunu bildirmişti.

Şükür, kuruluşundan bu yana Hizbullah'ın askeri kanadının bir parçası oldu ve Nasrallah'ın üst düzey askeri danışmanı olarak görev yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Şükür'ün nerede olduğuna dair bilgi için beş milyon dolar ödül teklif etmişti.



Batılı kaynaklara göre Şükür, 1983 yılında Beyrut'ta ABD deniz piyadelerine düzenlenen saldırıda, 2008 yılında Şam'da bomba yüklü bir araçla öldürülen Imad Mughniyeh ile birlikte yer aldı.