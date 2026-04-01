ABD basını. "İran'da otorite zayıfladı ve yönetim parçalı durumda"

İran'da üst düzey isimlerin öldürülmesi yönetimde koordinasyon krizi yaratıyor. Bu durum ülkede parçalı bir yönetim oluşmasına yol açıyor.

Amerikan New York Times gazetesi, İran'da savaş baskısı altındaki yönetimin koordine olmakta zorlandığını yazdı.

Habere göre İranlı müzakereciler dahi hükümetin neye karar vereceğinden emin olamıyor üstelik bazen kime danışacaklarını dahi bilemiyorlar.



DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ETKİSİ ARTIYOR

ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Devrim Muhafızları'ndaki sertlik yanlılarının yönetimdeki etkisi de giderek artırıyor.

Tahran'da bir yönetim boşluğu olsa dahi bu durum İran'ın başta İsrail olmak üzere çevre ülkelere saldırılarını durdurmuyor.

Zira İran saldırı yetkisini yerel komutanlara devreden merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğu için koordinasyon kopukluğu olsa bile bölgesel birimler kendi başlarına saldırılar düzenleyebiliyor.

Haberde savaşın başından bu yana İranlı liderlere yönelik düzenlen suikastlerin, mevcut siyasi liderlerde paranoya yarattığına dikkat çekiliyor.

Batılı istihbarat kaynakları İranlı siyasi isimlerin görüşmelerinin dinlenmesi ve yerlerinin tespit edilmesinden endişe ettikleri için daha az iletişim kurmayı tercih ettiğini iddia ediyor.



MÜCTEBA HAMANEY'İN NE KADAR KONTROLÜ OLDUĞU BELİRSİZ

Suikaste kurban giden İran dini lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in de ülkede ne kadar kontrolü olduğu da belirsiz.

Henüz kamuoyu karşısına dahi çıkmayan Mücteba Hamaney'in İsrail saldırılarında yaralandığına inanılıyor.

Batılı istihbarat örgütleri İran'da Mücteba Hamaney'in sadece görünürde bir lider olduğunu ülkede kararları Devrim Muhafızları'nın aldığını düşünüyor.

Uzmanlara göre bu tablo, İran’da merkezi otoritenin zayıfladığı ancak askeri reflekslerin daha bağımsız hareket ettiği yeni bir güç dengesinin oluştuğuna işaret ediyor.