ABD basını: İsrail fark edilmekten korktu, çağrı cihazları patlatıldı

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Bu saldırıda ikisi çocuk 12 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. İsrail'in çağrı cihazlarını, Hizbullah'ın bu cihazlardaki "gizli operasyonu" fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü.

ABD basını: İsrail fark edilmekten korktu, çağrı cihazları patlatıldı

ABD'nin "Axios" haber platformunda, 'da dün çağrı cihazları patlatılarak düzenlenen saldırılara ilişkin bazı ayrıntılara yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, çağrı cihazlarının patlatılmasının ile Hizbullah arasında yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

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"TUZAĞIN FARK EDİLMESİNDEN KORKTULAR"

yönetiminin son günlerde Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "gizli operasyonu" fark edebileceğinden kaygı duyduğu öne sürüldü.

ABD'li bir yetkili, Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "tuzağı" fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiği iddia edildi.

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İSRAİL BU SEFER ABD'Yİ BİLGİLENDİRMEDİ

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın 16 Eylül'de 'e yaptığı ziyaret sırasında Netanyahu'nun ordu ve istihbarat yetkilileriyle 'daki saldırının düzenlenip düzenlenmemesi konusunda güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirtildi.

Netanyahu'nun Hochstein ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki dünkü planına ilişkin ABD'li yetkiliye bilgi vermediği ifade edildi.

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Gallant'ın Austin'e İsrail'in Lübnan'da bir "operasyon" düzenleyeceği bilgisini verdiği ancak saldırının detaylarını paylaşmadığı aktarıldı.

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