ABD basını: İsrail hiç olmadığı kadar yalnız

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı.

WSJ, saldırıların ikinci yılında İsrail'in daha "güçlü" ama hiç olmadığı kadar yalnız olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki savaşı, onu siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bırakıyor. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

ABD'NİN DESTEĞİNE KARŞILAR

Habere göre İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.

İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.

ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olabileceği öngörülüyor.

"YENİ BİR İSRAİL LİDERİ" FİKRİ

Bazıları ise İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefiklerince toparlanabileceğini düşünüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro'ya göre, İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, "Öncelikle savaşın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerekiyor."

GAZZE'DE 2 YIL

İsrail'in Filistin halkına karşı başlattığı soykırım savaşı bugün üçüncü yılına girdi.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail ordusu saldırılarında en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500’ten fazlası ise kadın. Yaralı sayısı da resmi rakamlara göre 169 bin 679.



Kayıp sayısının 10 bin civarı olduğu belirtilirken, enkaz altında hala binlerce cansız beden var.



154 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ, 12 BİNDEN FAZLA KADIN DÜŞÜK YAPTI



İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenme nedeniyle 154'ü çocuk 460 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı zamanda 650 bin çocuk, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.



Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla hamile kadın ise yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı.