ABD basını: İsrail mayısta İran'ın nükleer tesislerini vuracaktı, Trump izin vermedi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre İsrail, Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini en az bir yıl, hatta daha uzun bir süre engellemek amacıyla mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine karşı hava bombardımanları gerçekleştirme planları geliştirdi.

Ancak bu planlar sadece İsrail'i İran'ın misillemesinden korumak için değil aynı zamanda projenin başarısını garanti altına almak için de ABD'nin yardımını gerektiriyordu ve Donald Trump'ın yönetiminde şüpheler olduğu için planlar donduruldu.

Bu durum New York Times tarafından, yönetimindeki kaynaklarına ve yönetimindeki diğer kaynaklara dayandırılarak haberleştirildi.

"TRUMP MÜZAKERE ARAYIŞINA GİRDİ"

NYT'ye göre ABD Başkanı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini havadan bombalama planını reddetti ve Tahran'la ülkenin nükleer enerji programını engelleyecek bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin başlatılmasını önerdi.

Aylar süren iç tartışmaların ardından Donald Trump'ın Washington ve Tahran arasında müzakere arayışına girmeye ve askeri seçeneği takip etmemeye karar verdiği bildirildi.

1980'den bu yana diplomatik ilişkileri bulunmayan ABD ve İran, geçen cumartesi günü Umman Sultanlığı'nda, Trump yönetimi altında ilk kez dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.Her iki taraf da görüşmeleri “olumlu” ve “yapıcı” olarak nitelendirdi. Görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

"ÇEVRESEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARI OLUR"

Bu arada Washington'un son tehditlerinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi Çarşamba günü İran'ın nükleer tesislerine saldırılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Grossi dün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve her türlü sorunu daha da kötüleştirdiği konusunda her zaman çok net olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Grosi, ABD ile İran arasında savaş çıkma riskinin yanı sıra, bu tür saldırıların büyük çevresel ve “radyolojik sonuçları” olacağına dikkat çekti.

Grosi'nin ziyareti, iki hükümet arasındaki müzakerelerin ikinci turu öncesinde Tahran ile başta uranyum zenginleştirme olmak üzere teknik konulardaki anlaşmazlıkları netleştirmeye odaklanmıştı.

