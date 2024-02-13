ABD basını: İsrail Refah saldırısı öncesi Mısır'a çadır kent teklifi götürdü

ABD basını, Tel Aviv hükümetinin, Rafah saldırısı öncesi Mısır'a "çadır kent teklifi" götürdüğünü öne sürdü.



Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre İsrail, Hamas'ın son kalesi olduğunu söylediği Gazze'nin güneyindeki Refah'ı işgal etmeden önce, ABD ve Körfez'deki Arap ortakları tarafından finanse edilecek bir tahliye planının parçası olarak Gazze'de geniş çadır kentler kurulmasını önerdi.



Geçtiğimiz günlerde Mısır'a sunulan teklif, Biden yönetiminin İsrail'i sivilleri koruyacak bir strateji olmadan Refah'a girmemesi konusunda uyardığı bir dönemde geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, "Refah'ta barınan bir milyondan fazla insanın güvenliğini ve desteğini sağlamak için güvenilir bir plan" olmadan Refah'a askeri bir operasyon yapılmaması gerektiğini söylemişti.



İsrailli yetkililer ise ABD'nin uyarılarını dikkate almayarak "Hamas'ı ortadan kaldırmak için" Refah'ta bir kara harekâtı gerçekleştirmeleri gerektiğini savundu.



Gazetenin haberine göre Mısır da İsrail'in tahliye önerisinin Gazze Şeridi'nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasını içerdiğini söyledi. Yetkililer, kampların ve sahra hastanelerinin kurulmasından Mısır'ın sorumlu olacağını belirtti.



6 HAFTALIK ATEŞKES GÖRÜŞMESİ



Ürdün Kralı 2. Abdullah ile dün görüştükten sonra Beyaz Saray'da konuşan Biden, ABD'nin İsrail ve Hamas arasında "Gazze'ye en az altı haftalık acil ve sürekli bir sükûnet dönemi" getirebileceğini ve bu süre zarfında çatışmaların daha kalıcı bir şekilde durdurulması için çalışabileceklerini söylediği bir anlaşma üzerinde çalıştığını da ifade etti.





Ülkesi büyük bir Filistinli mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Kral Abdullah, "Refah'a yönelik bir İsrail saldırısını göze alamayız. Bunun başka bir insani felakete yol açacağı kesin. Buna seyirci kalamayız ve devam etmesine izin veremeyiz. Hemen kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli" diye konuştu.



"HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK"



Öte yandan savaş kabinesinde üst düzey bir İsrailli bakan olan Benny Gantz, Refah'ta geniş çaplı bir operasyon konusunda "hiçbir soru işareti" olmadığını ve İsrail'in orada hareket özgürlüğü sağlamak için, nüfusun tahliyesi ve bölgenin bir kara harekâtına hazırlanması da dâhil olmak üzere gereken her şeyi yapacağını söyledi.



ABD ve Arap ortakları tarafından finanse edilmesi beklenen kamplarda tıbbi saha klinikleri de bulunacağı belirtilirken, Mısırlı yetkililer, yaralı Filistinlilerin Gazze'den nasıl çıkacağına İsrail ile koordinasyon içinde karar vereceklerini kaydetti.