ABD basını: Mücteba Hamaney daha radikal olabilir

Amerikan New York Times gazetesi, Mücteba Hamaney'yle ilgili analizinde "İran'ın yeni lider seçimi düşmanlarına meydan okuma sinyali veriyor" tespitinde bulundu.

Gazete, Mücteba Hamaney'in seçilmesinin İran'ın saldırganlarına karşı açık bir meydan okuma olduğunu yazdı.

Mücteba Hamaney'in de babasıyla aynı kaderi paylaşmasının savaşın uzamasına ve İran için daha büyük bir belirsizlik anlamına gelebileceğine dikkat çekildi.



"MÜCTEBA SEÇİMİ BÖLÜNMEYİ ARTIRABİLİR"

İran'ın dini yönetim sistemini destekleyenlerle buna karşı çıkanlar arasında bölündüğü hatırlatıldı. Sertlik yanlısı Mücteba'nın seçilmesinin bu bölünmeyi artıracağı vurgulandı.

Gazeteye konuşan Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Direktörü Ali Vaiz, "İran'ın yeni liderinin ABD-İsrail saldırılarında sadece babasını değil, annesini, eşini ve kızını da kaybetti. Bu, İran'ın şu anda iktidarın, kendi halkının büyük bir kısmı tarafından nefret edilen ve İsrail ile ABD'ye karşı öfkeyle dolu bir adamın elinde toplandığı anlamına geliyor" dedi.

New York Times analizinde Mücteba Hamaney'in seçilmesinin derin devletin güçlenmesi anlamına geldiği de vurgulandı.



“BABASINDAN DAHA SERT OLABİLİR”

Bazı uzmanlar oğul Hamaney'in babasından daha sert bir çizgide olacağından endişeli. Bu uzmanlara göre Mücteba Hamaney, babasının hiç yapmadığı bir şeyi yaparak nükleer silah elde etmeye çalışabilir.

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın analisti Danny Citrinowicz, “İran'ın bomba sahibi olmasını engellemek için başlatılan bir savaş, tam tersi bir sonuca yol açarak İran'ın nükleer bombaya ulaşmasıyla sonuçlanabilir.” dedi.

Mücteba Hamaney ile ilgili daha iyimser görüşlere sahip olanlar da var.

Tahran Üniversitesinin siyasi uzmanlarından Hasan Ahmedian, Mücteba Hamaney'in sertlik yanlıları arasında sahip olduğu güçlü konumuna dikkat çekti. Bu durumun Hamaney'e daha zayıf adayların yapamayacağı şekilde uzlaşma arayışına girme olanağı sağlayacağını belirtti. “İran ve ülke için şu anda öncelikli gördüğü konularla ilgili herkesle çalışabilir.” dedi.

Bazı İranlılarsa Mücteba Hamaney'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi bir politika izlemesini umuyor. Prens Muhammed, otoriter bir lider olsa da ülkesinde sosyal özgürlükleri genişletti ve ekonomiyi canlandırdı.

İranlılar da Mücteba Hamaney'in ülkesinde sosyal kısıtlamaları hafifletmesini ve İran'ın dış dünyayla ilişkilerini geliştirmesini umuyor.