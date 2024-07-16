ABD basını: Musk, Trump'a ayda 45 milyon dolar bağışlayacak

Wall Street Journal'ın haberine göre teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD başkanlığı için Donald Trump'ı destekleyen yeni bir fona her ay yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığını söyledi.



ABD gazetesi Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, teknoloji devi Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlayacak.

KARARSIZ SEÇMENLER HEDEF ALINACAK



Musk'ın bağışları "America PAC" adlı siyasi bir gruba gidecek ve bu grup kasım ayındaki genel seçimler öncesinde kararsız eyaletlerde yaşayanlar arasında seçmen kaydını, erken oy vermeyi ve posta yoluyla oy kullanmayı teşvik etmeye odaklanacak.



Musk, Palantir'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kripto para yatırımcıları Tyler ve Cameron Winklevoss'un da aralarında bulunduğu yeni fonun en önemli destekçilerinden biri.

MUSK RESMEN TRUMP'IN TARAFINDA



Tesla'nın kurucusu, eski başkanın Pensilvanya'daki bir siyasi mitingde silahlı saldırıdan kurtulmasının ardından Trump'ın ABD başkan adaylığını resmen desteklediğini açıkladı.



Musk, 2022 yılında satın aldığı sosyal medya platformu X'te "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızla iyileşmesini umuyorum" paylaşımında bulundu.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMININ DESTEĞİ



Tahmini 250 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin adamı olan Musk, 2024 ABD seçimleri boyunca Trump'la giderek daha samimi hale geldi.



İkili mart ayında milyarder Nelson Peltz'in Florida'daki evinde düzenlenen bir bağışçı kahvaltısında bir araya geldi.



ABD'de bireysel kampanya bağışları kişi başına 3 bin 300 dolarla sınırlandırılmış olsa da, kampanya finans sistemindeki boşluklar, siyasi mega bağışçıların adayları destekleyen siyasi eylem komiteleri veya "PAC" olarak bilinen fonlara katkıda bulunmalarına izin veriyor.

MUSK HABERİ YALANDI

Öte yandan Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı son paylaşımıyla WSJ'nin haberini yalandı.

Şaka yollu bir paylaşımda bulunan Musk, böylelikle aylık 45 milyon dolar bağış yapacağı yönündeki iddiaları reddetmiş oldu.