ABD basını: Netanyahu, Trump'tan Mısır'a baskı istedi

ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmek isteyen İsrail ile olası bir sürgüne "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacaklarını" vurgulayarak karşı çıkan Mısır arasında ilişkilerin Sina Yarımadası'ndaki sözde askeri yığınak nedeniyle gerildiği ifade edildi.



Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki uçak pistlerini askeri amaçlarla kullanabilmesi için genişlettiğini ve füze depolamak için olduğuna inanılan askeri yeraltı tesisleri kurduğunu ileri sürdü.



"Mısırlıların Sina'da yaptıkları çok ciddi ve çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan İsrailli yetkililerden biri, Netanyahu'nun, Kahire yönetimiyle yapılan doğrudan görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından ABD'den baskı yapmasını istediğini söyledi.



Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanladı.



Netanyahu'nun, hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD'nin garantörlüğünde 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Basın Enformasyon Kurumundan, "uluslararası medyada yer alan Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Sina Yarımadasındaki varlığına ilişkin haberlerle ilgili" açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Sina'da bulunan güçlerin asıl amacı, barış antlaşmasının taraflarıyla (İsrail ve ABD) önceden yapılan koordinasyon çerçevesinde, terör eylemleri ve kaçakçılık da dahil olmak üzere her türlü tehlikeye karşı Mısır sınırlarını güvence altına almaktır." ifadesi kullanıldı.



Mısır'ın barış antlaşmasına bağlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, daha önce varılan hiçbir antlaşma veya anlaşmanın da ihlal edilmediği ifade edildi.



Mısır'ın Gazze'deki saldırıların genişletilmesi ve Filistinlilerin göçe zorlanmasını "kesin bir şekilde reddettiği" yinelenen açıklamada, Kahire yönetiminin, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm uyarınca bağımsız devletini kurma hakkını desteklediği aktarıldı.