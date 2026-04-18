ABD basını: Savaş yeniden başlayabilir | Bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde artış

ABD -İran arasındaki ateşkes sonlanmadan taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman gerçekleşeceği hala gizemini koruyor.



Öte yandan, ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah Beyaz Saray’daki durum odasında Hürmüz Boğazı çevresindeki krizi ve İran ile müzakereleri görüşmek üzere toplantı düzenlediğini öne sürdü. İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde üst düzey bir ABD’li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediği öne sürüldü.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER



Yetkilinin açıklamasına göre Beyaz Saray’daki toplantıya ABD-İran müzakerelerinin bir sonraki turuna katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı. Toplantıda ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in de yer aldığı kaydedildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.



BÖLGEDEKİ ABD'YE AİT SAVAŞ UÇAĞI HAREKETLİLİĞİNDE ARTIŞ



ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik devam ederken bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde artış gözlendi.

Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturuyor.

Orta Doğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 8, bölgeden ayrılan uçak sayısının ise en az 6 olduğu gözlemlendi.

Birçok Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçağı ve stratejik nakliye uçağı "Boeing KC-46A Pegasus"un da Avrupa ve Orta Doğu hava sahalarında bulunduğu saptandı.

Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikameti henüz belirlenemeyen nakliye uçakları olduğu da gözlemlendi.



Sosyal medyada açık kaynak istihbaratı (OSINT) analizi yapan kullanıcıların birçoğu, bu hareketliliğin ABD'nin "İran'a saldırılara yeniden başlayacağına" işaret ettiğini öne sürdü.

Öte yandan, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın uydu görüntüleri üzerinden OSINT analizi yapan bir başka kullanıcı, üsteki askeri varlığın "ABD'nin yeniden bir saldırı düzenine geçtiğini gösterdiğini" iddia etti.

ABD'nin "müzakereleri yine bir kamuflaj olarak kullanarak İran'a yönelik bir sonraki saldırıya hazırlanıyor" yorumunu yapan kullanıcı, uydu görüntülerinin "dört avcı-bombardıman uçağı, dört ikmal uçağı, üç ağır nakliye uçağı ve bir deniz devriye uçağı" içerdiğini ve bu düzenin "genellikle ilk operasyon dalgasından birkaç saat veya gün önce ortaya çıktığını" belirtti.

“İRAN'IN HÜRMÜZ'Ü YENİDEN KAPATMASININ SEBEBİ URANYUM”



Ayrıca müzakerelere yakın ABD’li kaynaklar, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.



Kaynaklar, İran’ın ABD ile yürürlükteki ateşkes sona erene kadar boğazı açık tutma kararından geri adım atmasının, tarafların İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve stokları konusunda uzlaşamamasından kaynaklandığını belirtti.



Trump yaptığı son açıklamada, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD’ye şantaj yapamaz. Aslında artık birçok gemi Texas’a geliyor. Louisiana’ya gemiler geliyor. Buna alıştılar ve belki de bunu yapmaya devam ederler. Oldukça iyi sonuç verdi" demişti.



Görüşmelerin çok iyi gittiğini vurgulayan Trump, "Göreceğiz. Günün sonunda bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok insan öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı.