ABD basını: Suriye’nin kuzeyinde iki üs daha boşaltıldı

ABD, Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığını azaltıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki iki üssü daha boşalttığı iddia edildi.

Suriye’nin kuzeyini ziyaret eden gazetecilerin tespitine göre ABD güçleri, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke vilayetinde yer alan El Vezir ve Tel Baydar üslerini boşalttı.

Gazeteciler, ABD’nin çekildiği üslerin terör örgütü PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait küçük birlikler tarafından korunduğunu açıkladı.

Haberlerde, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından kullanılan üslere yerleştirilen kameraların söküldüğü, üs çevresindeki dikenli tellerin ise sarkmaya başladığı bildirildi.

Habere göre bu iki üssün de boşaltılmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana ABD’nin Suriye’de terk ettiği üs sayısı en az 4’e yükselmiş oldu.

