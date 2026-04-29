ABD basını. "Trump, İran'a ablukanın genişletilmesini emretti"

merikan Wall Street Journal gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump , nükleer taviz vermeyen İran'ı dize getirmek deniz ablukasının genişletilmesi talimatını verdi.



İddiaya göre Trump, "bombardımana yeniden başlamak" veya "çatışmadan tamamen çekilmek" seçeneklerini, mevcut deniz ablukasını sürdürmekten daha riskli buluyor.



Bu stratejiyle Tahran’ın liman trafiği ve petrol ihracatı tamamen durdurularak, İran ekonomisi üzerindeki baskı da maksimum seviyeye çıkarılacak.



ABD istihbarat örgütleri de Trump’ın "tek taraflı zafer ilan etmesi" durumunda yaşanacakları değerlendiriyor.



Reuters’ın haberinde, "ABD istihbarat teşkilatları, özellikle kasımdaki ara seçimler öncesi artan siyasi baskıyı hafifletmek adına Trump’ın sahadan nasıl çekilebileceğini inceliyor." denildi.



ABD’nin bölgedeki asker sayısını azaltarak zafer ilan etmesinin İran tarafından "kazanım" olarak görüleceği öne sürülüyor.



Ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korunması durumunda Tahran'ın bunu sadece bir müzakere taktiği olarak algılayacağı savunuluyor.