ABD basını: Trump, Kırım’ı "Rus toprağı" olarak tanıyabilir

ABD basınına yansıyan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir barış anlaşması kapsamında, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendiriyor.



Araştırmacı gazetecilik platformu Semafor’un konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD’li yetkililer ayrıca Birleşmiş Milletler’i (BM) de aynı yönde bir adım atmaya teşvik etme olasılığını tartıştı.



Semafor ayrıca, Beyaz Saray’ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini aktardı.



Söz konusu iddiaları doğrulayamadığını açıklayan Reuters haber ajansı ise, Trump’ın henüz resmi bir karar almadığını ve Kırım’ı Rus toprağı olarak tanıma ihtimalinin çeşitli seçenekler arasında yer aldığını aktardı.



Trump, Ukrayna ile üç yıldır süren savaşta ateşkesi kabul etmesi ve kalıcı bir barış süreci için salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaklaşık 2,5 saat sürdüğü belirtilen bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Kırım’ın akıbetinin gündeme gelip gelmediği bilinmiyor.



KIRIM'DA NE OLDU?

Rusya’nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna’dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Ancak Kırım, Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası alanda çoğu ülke tarafından Ukrayna’nın parçası olarak tanınmaya devam ediyor.Kremlin ise Kırım’ın, Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ev sahipliği yaptığını ve ilhak öncesinde çoğunlukla Rusça konuşan bir nüfusa sahip olduğunu savunarak, bölge üzerinde hak iddia ediyor.Yarımadada 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklanmıştı.Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzalamıştı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.