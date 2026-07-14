ABD basını: Trump, Netanyahu’dan Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini istedi

Axios’un ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, geçen perşembe Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail askerlerinin Suriye topraklarındaki varlığının gerilimi artırdığını ve yeni bir tırmanmaya yol açabileceğini söyledi.

Haberde, Trump’ın Netanyahu’ya, “Sizi orada istemiyorlar. Yeniden konuşlanmalısınız.” dediği aktarıldı.

Trump’ın İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığı konusunda da benzer bir talepte bulunduğu belirtilirken, Netanyahu’nun İsrail’in sınırları boyunca güvenlik bölgelerine ihtiyaç duyduğunu savunduğu kaydedildi.

Axios’a göre telefon görüşmesi, Trump’ın Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesinden bir gün sonra gerçekleştirildi. Görüşme, Washington yönetiminin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik düzenlemesi oluşturma yönündeki girişimlerini sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ VARLIĞI

İsrail ordusu, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki tampon bölgeye ve çevresindeki stratejik noktalara asker konuşlandırmıştı.

İsrail yönetimi, bu bölgelerdeki askeri varlığını sınır güvenliği ve silahlı gruplardan gelebilecek tehditlerle gerekçelendirirken, Şam yönetimi İsrail güçlerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini istiyor.

ABD yönetimi ise İsrail’in Suriye’deki askeri varlığının kalıcı hale gelmesinin, yeni Suriye yönetimiyle yürütülen diplomatik süreci zorlaştırabileceği ve bölgede yeni çatışmalara yol açabileceği görüşünde. Axios’un haberine göre Washington, bu nedenle İsrail güçlerinin geri çekilmesini ya da daha sınırlı bir bölgede yeniden konuşlandırılmasını istiyor.

LÜBNAN DOSYASI

Trump yönetimi son aylarda İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik girişimlerini de artırdı.

ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında gelecekte kapsamlı bir anlaşmanın önünü açmayı amaçlayan bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandı. Ancak Hizbullah’ın silahlı varlığı ve İsrail’in Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, sürecin önündeki başlıca sorunlar arasında bulunuyor.

Trump daha önce de Netanyahu’ya Lübnan’da geniş çaplı askeri operasyonlardan kaçınılması ve yalnızca sınırlı, hedef odaklı saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

Trump’ın son talebinin, ABD yönetiminin İsrail’in bölgedeki askeri hareket alanını sınırlandırarak Suriye ve Lübnan’da diplomatik düzenlemelerin önünü açma çabasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.