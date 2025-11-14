ABD basını: "Trump, Suudi Arabistan'la F-35 anlaşması imzalayacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad’ın F-35 hayalet savaş uçaklarını satın almasına izin verecek bir anlaşmaya varmasının beklendiği bildirildi.

Bloomberg'in bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre Trump ve Veliaht Prens, Salı günü Beyaz Saray’da yapılması planlanan görüşmede ekonomik ve savunma alanlarında bir dizi anlaşma imzalayacak.

Reuters ise, söz konusu haberi henüz bağımsız olarak doğrulamadığını açıkladı.