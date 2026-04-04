ABD basını Trump'ın önündeki üç seçeneği yazdı. "İran'da kontrolü kaybetti"

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan makalede "Trump, İran'daki olayların kontrolünü kaybetti" başlığı kullanıldı.

Makale, Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Uluslarararası Kriz Grubu'nun İran Direktörü Ali Vaiz tarafından kaleme alındı.

Vaiz, makalesinde Trump'ın Çarşamba günü ulusa sesleniş konuşmasında İran'a karşı her taktiksel çatışmayı kazandığını söylerken haklı olduğunu vurguladı. Ancak Trump'ın başkomutan olarak olayların kontrolünü yine de kaybettiğinin altını çizdi.

“ACI TESLİMİYETE DÖNÜŞMEDİ”

Ali Vaiz, "Bu savaşın temel sorusu hiçbir zaman İran'ın zarar görüp görmeyeceği değildi. Asıl soru, acının teslimiyete dönüşüp dönüşmeyeceğiydi. Şimdiye kadar dönüşmedi." ifadesini kullandı.

Rejim değişikliği hedefinin Hamaney'in yerine bir diğerinin geçmesiyle çürütüldüğünün altını çizdi.

Vaiz, İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerine dron ve füze saldırılarını sürdürdüğüne de dikkat çekti. İranlıların Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol altına almayı başardıklarını da hatırlattı.

Ali Vaiz, İran'ın konvansiyonel bir askeri çatışmada üstünlük sağlayamasa da çatışmayı uzatabileceği, maliyeti artırabileceği, küresel ekonomiyi sekteye uğratabileceği yorumunda bulundu.

Vaiz'e göre bu süreç, zayıflamış bir ordunun ve ağır hasar görmüş bir devletin, rakiplerini rehin tutmak için kitle imha silahına ihtiyaç duymadığını da gösterdi

Ali Vaiz, " Savaş, İslam Cumhuriyeti'nin karşı karşıya olduğu zorlukları daha artırsa da İran liderlerinin kendilerini kuşatma altındaki bir ulusun işkencecileri değil, koruyucuları olarak yeniden konumlandırmalarına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP'IN ÖNÜNDEKİ ÜÇ SEÇENEK

Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Direktörü, Trump'ın önünde üç seçenek olduğu görüşünde..

İlk seçenek olayların daha da tırmandırılması ve Amerikan özel kuvvetleri'nin İran'ın bazı noktalarını ele geçirmek için indirme harekatı yapması.

Bu seçeneğin savaşı tamamen değiştireceğine dikkat çekildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyebileceği, Amerikan askerlerini daha doğrudan hedef almaya başlayabileceği ve Körfez ülkelerinin alt yapılarına daha yoğun saldırılar düzenleyebileceği belirtildi. Ali Vaiz, bu durumun bölge ülkelerini ateşe çekeceği yorumunda bulundu.



İkinci seçenekse Trump'ın İran'ın kabiliyetlerini daha uzun dönemde zayıflatarak savaşı sonra bitirmesi. Vaiz'e göre Trump'ın yakın dönem planı bu. Ancak akan kanı durdursa da böylesi bir senaryo Körfez ülkeleri ve dünyanın geri kalanı için felaket anlamına gelecek. Zira bu ülkeler, küresel ekonomiyi istediği zaman alt üst edebileceğini gösteren, yaralı ve saldırgan bir İran ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Son seçenek ise anlaşma; ancak ABD ve İran'ın anlaşmanın şartları konusunda oldukça farklı görüşlere sahip olması nedeniyle bu şu anda pek umut verici görünmüyor. Bu sorunu çözmek için iki tarafın da sadece silahları susturmak yerine, altta yatan farklılıkları ele alan diplomatik bir çaba göstermesi gerekiyor.

Vaiz'e göre en iyi seçenek bu. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın uranyum stoğuna çözüm bulunması ve İran halkına yardım sözünün yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar sadece müzakerelerle sağlanabilir.