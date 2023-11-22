ABD basını: Washington Gazze'deki vahşetin ortaya çıkacağından endişeli

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.



İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.



İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.