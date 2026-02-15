ABD basını yazdı. "Trump, anlaşma olmazsa İsrail’e İran'a saldırı için destek verecek" iddiası
15.02.2026 23:58
Son Güncelleme: 16.02.2026 00:01
ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminde İstail Başbakanı Netanyahu ile 7 kere görüştü.
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını destekleyeceği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz sene aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.
Haberlerde, ABD’nin İsrail’e saldırılar konusunda desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması olabileceği ifade edildi.
ABD VE İRAN SALI GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK
ABD ve İran arasında ilk turu 6 Şubat'ta Umman’da yapılan görüşmenin ardından tarafların ikinci tur için salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. İran görüşmelerde sadece nükleer programa odaklanırken, ABD ise İran’ın balistik füze kapasitesi ve elindeki zenginleştirilen uranyumu da müzakerelere dahil etmek istiyor.