ABD basını yazdı: Trump, İran tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizli uçuşla ayrıldı

ABD basınında yer alan ve bir ABD'li yetkili ile operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre Beyaz Saray kamuoyuna Trump'ın Air Force One ile seyahat ettiğini bildirirken, ABD Başkanı gerçekte başka bir askeri uçakla Türkiye 'den ayrıldı.

Washington Post'un haberine göre Trump, 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'dan ayrılırken televizyon kameralarının önünde eski model Air Force One tipi jumbo jete bindi.

Ancak Trump'ın birkaç dakika sonra gizlice daha küçük bir Air Force C-32A uçağına geçirildiği öne sürüldü.

YEMEK SERVİSİ ARACIYLA UÇAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Haberde, Trump'ın iki uçak arasındaki transferinin havaalanında kullanılan bir yemek servisi aracıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun, ABD Başkanı'nın gerçek konumunu kamuoyundan, gazetecilerden ve hatta bazı Beyaz Saray çalışanlarından gizlemek amacıyla planlandığı aktarıldı.

Güvenlik önleminin, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD güçlerinin İran 'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından bir gece sonra uygulandığı belirtildi.

Trump'ın Ankara'da dünya liderleriyle bir araya geldiği NATO zirvesi sırasında kendisine yönelik olası suikast tehdidinin gündeme geldiği öne sürüldü.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, alınan güvenlik önlemlerini savundu.

Cheung, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve şu anda başkanlık uçağı olarak kullanılan uçağın Trump'ın güvenliğini sağlamak amacıyla "üst düzey güvenlik protokolleriyle" donatıldığını belirtti.

Trump'ın daha önce ABD'nin çok sayıda düşmanı bulunduğunu söylediğini hatırlatan Cheung, başkana yönelik tehditlere karşı ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını ifade etti.