ABD basınında müzakere analizi. "Trump'ın daha fazla çatışmaya hiç niyeti yok"

Washington Post'un tanınmış köşe yazarlarından David Ignatius, Pakistan görüşmeleriyle ilgili makalesinde, "Başkan, bombaların başaramadığını ekonomik baskının başarabileceğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın İranlılarla daha iyi bir anlaşmaya varabilmek için Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını ilan ettiğini hatırlattı.

Bazı yorumcuların Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin, sonu olmayan bir savaşa sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirtti.



Ancak David Ignatius, aynı fikirde değil

Ignatius, " Müzakerelere yakın kişilerle görüştükten sonra edindiğim izlenime göre, İslamabad'daki çıkmaz mutlaka savaşa dönüş anlamına gelmiyor. Abluka elbette bir baskı taktiği, ancak öncelikle askeri bir taktik değil." ifadesini kullandı.

David Ignatius, Trump'ın daha fazla çatışmaya hiç niyetinin olmadığını vurguladı.

ABD Başkanının bunun yerine amacının ağır hasar görmüş İran'ı ekonomik kıskaca alarak büyük ve kapsamlı bir anlaşmaya ikna etmek olduğu belirtildi.



“TEMASLAR DEVAM EDECEKTİR”

Amerikan tarafının İslamabad'da yaşanan gerginliğe rağmen, Pakistanlı aracılar vasıtasıyla temasların muhtemelen devam etmesini beklediği vurgulandı. Trump'ın hedefinin hala savaştan çıkış yolu aramak olduğunun altı çizildi.

Ignatius, Eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower'ın, "Bir sorunu çözemiyorsanız, onu büyütün.” tavsiyesine de atıfta bulundu ve Trump'ın da aynı stratejiyi izlediğini vurguladı.

David Ignatius, Trump yönetiminin ekonomik baskının artırmasıyla birlikte üç senaryoyu olası gördüğünü de yazdı.

Birinci senaryo rejimin devrilmesi. Bu bombalar durduktan sonra öncesine göre daha olası bir sonuç olarak görülüyor.

İkincisi, Galibaf veya başka bir yeni liderin, Trump ekibinin "altın köprü" olarak lanse ettiği yeni bir geleceğe doğru ilerlemeye karar vermesi.

Üçüncü senaryo ise, Devrim Muhafızları'ndaki sertlik yanlılarının ablukayı kırmaya veya ABD'den daha fazla taviz koparmak için başka saldırılar başlatmaya çalışmaları.

İran'ın, askeri veya terörist saldırılara başvurması halinde, Trump'ın, kaçınmayı umduğu askeri çatışmaya sürüklenebileceğine dikkat çekildi.

David Ignatius, İslamabad görüşmelerinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın incelikli ve profesyonel bir müzakereci ve yeni İran'ın potansiyel lideri olarak ABD ekibini etkilediğini de belirtti.