ABD basınından çarpıcı rapor: "Sentetik de dahil, Musk'ın uyuşturucu kullanımı arttı"

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk’ın, dahil olduğu Başkan Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında "yoğun şekilde" uyuşturucu kullandığı ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, aile yaşamı ve çocuklarının yanı sıra Trump'a yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Musk'ın kampanya süreçlerinde uyuşturucu kullanımının da arttığı iddia edildi.

Haberde, Musk'ın yanında, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini yüksek dozlarda kullandığı kaydedildi.

Ayrıca, haberde, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar da kullandığı ileri sürüldü.

"İKİ HAFTADA BİR ALIYORUM"

NYT'ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade ederken sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, "büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres" yaşadığını belirtmişti.

Gazeteye konuşan bir kaynak da Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

SORUYU YANITLAMADI

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gelen soruya net yanıt vermekten kaçındı.

Musk, bu konuda kendine yöneltilen sorulara "Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times'ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü'nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım" yanıtı verdi.

TRUMP HABERDAR DEĞİLMİŞ

ABD Başkanı Donald Trump konuya dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi.

Trump, Musk'la ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak "Bence Elon harika biri. Ben Elon'un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

