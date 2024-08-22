ABD basınından Kennedy iddiası: "Trump lehine çekilebilir"

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminde bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy'nin Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ın lehine yarıştan çekilmesi gündemde.

ABD basınından Kennedy iddiası: "Trump lehine çekilebilir"

Amerikan medyasının iddiasına göre, eski Demokrat Başkan John F. Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy, Arizona'da konuşma yapacak.

Amerikan basınında Kennedy'nin Trump lehine çekilebileceği iddiaları yer aldı. Ancak henüz net bir karar vermediği belirtildi.

Kennedy, daha önce Trump için "Korkunç bir insan. Gelmiş geçmiş en kötü başkan" gibi ifadeler kullanmıştı.

Bağımsız aday, Ağustos ortası Demokrat Aday Kamala Harris'ten randevu talep etmiş ancak yanıt alamamıştı.

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