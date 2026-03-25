ABD basınından Körfez ülkeleri iddiası. Savaşa katılmaya yaklaşıyorlar

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman caydırıcılığı tesis etmekte kararlı. İran'a karşı saldırılara katılma kararına çok yaklaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri de İran konusunda ekonomik önlemler almaya ve yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan savaşın başındaki tarafsızlık pozisyonunu terk etmeye hazırlanıyor.

Riyad yönetimi son olarak Arap yarım adasının batısındaki Kral Fahd Hava Üssü'nü operasyonlar için kullanmasına izin verdi.

İran'ın enerji altyapılarına ve Riyad'a yönelik füze saldırıları sonrası Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın caydırıcılığı yeniden tesis etmek istediği için saldırılara doğrudan katılmaya çok yakın olduğu iddia edildi.



“SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİL"

Suudi Dışişleri'nden gelen "sabrımız sınırsız değil" açıklaması da askeri müdahalenin an meselesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de savaşa katılmanın tartışıldığı belirtiliyor. Dubai'deki İran Hastanesi ve İran Kulübü gibi kurumlar İran rejimine hizmet ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

Abu Dhabi yönetimi İran'ın milyarlarca dolarlık varlığını da dondurma seçeneğini masada tutuyor.

Varlık dondurma adımı Tahran ekonomisinin döviz ve küresel ticaret ağlarına erişimini ciddi şekilde kısıtlayabilir. Bunun gerçekleşmesinin İran ekonomisine büyük bir darbe vuracağı belirtiliyor.



HÜRMÜZ'DEN ÜCRET TALEBİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Gerilimin tırmanmasındaki en büyük etken olaraksa Tahran yönetiminin Hürmüz'den geçiş ücreti almaya hazırlandığına yönelik haberler olduğu düşünülüyor. Bunun bölgedeki enerji akışını rehin alma girişimi olduğu kabul ediliyor. Bu durumun Körfez ülkeleri için kırmızı çizgi olduğu belirtiliyor.

Kulis bilgilerine göre, Körfez liderleri ABD Başkanı Trump ile yaptıkları görüşmelerde, İran’ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesi için operasyonların derinleştirilmesini istiyor.

Özellikle Katar’ın Ras Laffan tesislerine yapılan son saldırılar sonrası, bölge başkentlerinde "diplomatik çözüm" umutlarının tamamen tükendiği belirtiliyor.

Analistler körfez ülkelerinin Abd gibi güçlü bir müttefikin sert politikaları nedeniyle istemedikleri bir savaşın içine çekilme korkusu yaşadığını belirtiyor. Ancak İran’ın enerji hatlarına ve stratejik geçiş noktalarına yönelik artan saldırıları, bölge ülkelerini artık kaçınılmaz bir seçim yapmaya zorluyor.