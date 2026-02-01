ABD basınından müzakere iddiası. "Bu hafta Ankara'da olabilir"

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.



Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.



Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

Trump, İran'ın kendileri ile konuştuğunu belirtirken, "Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Amerikan CNN kanalındaki röportajında dost ülkelerin Tahran ve Washington arasında güven inşası için çabaladığını aktardı.