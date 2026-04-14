ABD basınından müzakere iddiası. "Türkiye'yle Mısır, ABD ve İran'ı yine görüştürme çabasında"

Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre, Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular ABD ve İran arasındaki ateşkes 21 Nisan'da bitmeden önce iki ülke arasında açıkları kapatmak için bir köprü kurmaya çalışıyor.

Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkili iki ülke arasında temasın sürdüğünü ve bir ilerleme katedildiğini söyledi.

Amerikan CNN International da ABD'li yetkililerin İran ile ikinci bir görüşmeyi değerlendirdiğini yazdı. 2. tur müzakere ihtimalinin arabulucularla yapılan görüşmelerde sağlanacak ilerlemeye bağlı olduğu belirtildi.



URANYUM ANLAŞMAZLIĞI

Habere göre, İslamabad müzakerelerinde Washington yönetimi Tahran'dan 20 yıl uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını istedi.

İran tarafı ise buna karşılık 10 yıldan daha az bir süreyle karşılık verdi. Ancak bu talep Amerikan heyeti tarafından kabul görmedi.



Uranyum zenginleştirmenin durdurulmasının yanı sıra İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması da masadaki konulardandı.

Tahran, 2. bir ülkeye gönderilmesi yerine gözetim altında uranyumun seyreltilmesini önerdi.



VANCE'İN ALRILMASI İRANLILARI KIZDIRDI

Axios'un haberinde İranlıların pazar sabahı anlaşma için umutlu olduğu ifadelerine yer verildi. Ancak Tahran heyeti Vance'in basın toplantısında anlaşmaya ilişkin yeşil ışık yakmak bir yana ABD heyetinin ayrıldığını açıklaması İranlıları kızdırdı.

Müzakere heyetinden bir isim dün ABD'nin nükleer konusundaki iki talebinin müzakereleri çıkmaza soktuğunu söyledi.