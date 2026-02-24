ABD basınından "Pentagon Trump'ı İran konusunda uyardı" iddiası. Trump iddiaları yalandı, İran'ı tehdit etti

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre Caine, Trump’a İran’a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardı.

Kaynaklardan biri Caine’i, İran konusunda “isteksiz bir savaşçı” şeklinde tanımlarken, Genelkurmay Başkanı'nın, Trump ve üst düzey yetkililere, İran'a karşı askeri bir harekatın önemli riskler taşıyabileceği, özellikle de uzun süreli bir çatışmaya karışma olasılığının bulunduğu konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Caine'i yakından tanıyan başka bir kaynak da Genelkurmay Başkanı'nın askeri bir harekat konusunda "şüpheci" olmadığını, ancak başarı şansları ve savaş başladıktan sonra neler olabileceği konusunda "açık görüşlü ve gerçekçi" davrandığını savundu.

General Caine'in Trump tarafından son derece saygı gören biri olması nedeniyle tavsiyesinin etkili olabileceği değerlendirmesinde bulunan ilgili kaynaklar, Trump’ın saldırı kararı vermesi halinde de emrini destekleyerek Genelkurmay Başkanı'nın gereğini yapacağını kaydetti.



TRUMP İDDİALARI YALANLADI



Haberlerin yüzde yüz yanlış olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, “General Caine, hepimiz gibi, savaş görmek istemez; ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacak bir şey olduğuna inanıyor.” dedi.



Bir anlaşmayı tercih edeceğini söyleyen Trump, “Ancak anlaşmaz olmazsa İran ve halkı için çok kötü bir gün olur” ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat’ta yine İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.