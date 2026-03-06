ABD basınından "Rusya İran'a istihbarat sağlıyor" iddiası

Amerikan Washington Post gazetesine göre İran'ın, Körfez'deki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarının arkasından Rusya çıktı. Tahran'a, hedeflerle ilgili istihbaratı Moskova'nın sağladığını yazdı.



İstihbarat paylaşımı, İran'ın destekçisi iki ülkeden birini dolaylı da olsa savaşa katıldığının ilk göstergesi olduğuna dikkat çekiliyor. Bir başka deyişle hızla genişleyen çatışma, Rusya'nın gelişmiş istihbarat yeteneklerini de içeriyor.

Rusya, savaşın başladığı günden itibaren bölgedeki Amerikan askeri unsurlarının yerini İran'a bildirdi. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerine ve büyükelçiliklere binlerce dron ve yüzlerce füze attı.



Vurulan yerler arasında komuta ve kontrol altyapısı, radarlar, ve Kuveyt'te altı askerin öldürüldüğü geçici yapılar da bulunuyor.



İRAN'IN UYDU FİLOSU YOK



İran, sadece birkaç adet askeri sınıf uyduya sahip, kendi uydu filosu yok. Analistlere göre istihbaratın Rusya'dan sağlandığı bilgisi bu saldırıları açıklıyor.

Washington Post'a konuşan bir uzman, İran'ın misilleme saldırılarının sofistike olduğuna dikkat çekti. Bazı vakalarda, ABD ve müttefiklerinin hava savunmasını yorduğunu belirtti. Analist, İran'ın misillemelerinin geçen yılki 12 gün savaşına göre geliştiğine vurgu yaptı.



RUSYA SAVAŞIN UZAMASINI, PETROL FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTİYOR

Washington Post'a göre Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın uzamasını kendi çıkarına görüyor. Moskova Ukrayna Savaşı'nı petrol gelirleriyle finanse ediyor. İran Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları Rusya'ya yarıyor.



ABD ve Avrupa'nın dikkatinin Ukrayna'dan İran'a çevrilmesi de Moskova'nın hanesine artı olarak yazıldı.

İstihbarat kaynakları, Çin'in İran'ın savunmasına yardım ettiğine dair bir işaretin olmadığını belirtti.