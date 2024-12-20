ABD basınından Suriye iddiası: Dışişleri Bakan Yardımcısı Şam’a gidecek

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken, ABD basınından bir iddia geldi.



Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.



Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.



Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.



Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak.



Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.