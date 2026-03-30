ABD basınından yeni iddia. "Trump, Hürmüz kapalı kalsa bile savaşı bitirmeye hazır"

ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 32. güne girildi.



ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.



Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.



Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi.



Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.



"ABD TEST EDİLMEMİŞ FÜZE KULLANDI" İDDİASI



Amerikan New York Times gazetesinin iddiasına göre, ABD İran'da daha önce test edilmemiş parça tesirli yeni bir füze kullandı,



Silah uzmanlarına ve görsel analizlerine dayandırılan analizde, 28 Şubat'ta Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde askeri tesis yakınındaki bir spor salonu ve okula yapılan saldırı mercek altına alındı.

Saldırıda yeni geliştirilen ve savaşta test edilmemiş Amerikan yapımı yeni tip balistik füzelerin kullanıldığı aktarıldı.

Sözü edilen silah, kısa adı PrSM (Prizim) olan "Hassas Saldırı Mühimmatı". Yeni geliştirilen silah, geleneksel füzelerden farklı çalışıyor. Hedefe doğrudan çarpmak yerine, üzerinde infilak ederek çevreye zırh delici binlerce tungsten parçacığı saçıyor. Uzmanlar, bu mekanizmanın misket bombalarına benzer bir etki yarattığına dikkat çekiyor.

Saldırıda bir okul ve spor salonunun hedef alındığı, en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ancak asıl soru işareti saldırının hedefi. New York Times'a göre; sivil yerleşim yerlerine isabet eden bu füzelerin, bir tasarım hatası mı, üretim kusuru mu yoksa yanlış istihbarat sonucu mu oraya düştüğü bilinmiyor.



İRAN'DA PATLAMA SESLERİ



ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran, İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.

Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu.

Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.



NETANYAHU'DAN İRAN AÇIKLAMASI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna verdiği röportajda İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Savaş hedeflerinin yarısından fazlasına ulaşıldığını belirten Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın "zaman açısından değil, görevler açısından" yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.

“YAPTIĞIMIZ ŞEY İRAN REJİMİNİ İÇERİDEN ZAYIFLATMAK”



İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) "binlerce" üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz." diye konuştu.



İran’daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen Netanyahu, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey, askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi.



BEYAZ SARAY: İRAN BAZI MADDELERİ KABUL ETTİ



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basına yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin devam ettiğini ve iyi gittiğini söyledi. Leavitt, İran'ın özel görüşmelerde ABD'nin bazı maddelerini kabul ettiğini belirtti.

Trump'ın 6 Nisan'a kadar bir anlaşma görmek istediğine vurgu yapıldı.

Leavitt, “Önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı'ndan 20 geminin geçmesi bekleniyor” dedi.

TRUMP: ANLAŞMAYA VARAMAZSAK SANTRALLERİ VE PETROL KUYULARINI HAVAYA UÇURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, savaşa dair Truth üzerinden bir mesaj yayınladı. Trump, İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için “yeni ve daha makul bir rejim” ile ciddi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, İran'daki "güzel kalışımızı", tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı ve muhtemelen tüm su arıtma tesislerini havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız." ifadelerini kullandı. Trump, "Bu eski rejimin 47 yıllık "terör saltanatı" boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerlerinin intikamı olacaktır." dedi.

Trump daha sonra Bloomberg'e konuştu. İran'ın anlaşmayı istediğini söyleyen ABD Başkanı, savaşın "inanılmaz iyi" gittiğini söyledi.

AMERİKALI DIŞİŞLERİ BAKANI: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE AMACIMIZA ULAŞMAYA YAKINIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un İran'daki hedeflerine "birkaç hafta içinde" ulaşmaya yakın olduğunu öne sürdü. Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesini engellemek için "birçok seçeneği" olduğunu söyledi.

ABC News'a demeç veren Rubio, ABD'nin İran'ın hava kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin ve tüm silahlarını ürettikleri fabrikaların "imhasına" ve sahip oldukları füze sayısının önemli ölçüde azaltılmasına odaklandığını söyledi. "Bu hedeflerin tümü, planlanan zamanda veya planlanandan önce karşılanıyor ve birkaç hafta içinde başarılabilir," dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusunda Rubio, Trump'ın İran'ın hayati önem taşıyan bu su yolunda kontrol veya geçiş ücreti sistemi kurmasını engellemek için "birçok seçeneği" olduğunu söyledi.

İRAN'DAN GÖRÜŞMELERE DAİR AÇIKLAMA

ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına dair İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran'ın doğrudan görüşmediğini arabulucular yoluyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü, “İran'a iletilen tekliflerin çoğu gerçekçi olmayan, mantıksız ve aşırı. Bölge ülkelerinin barışı hedeflemesi memnuniyet verici ancak olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor.” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üyesi olduğu sürece saygı duyduğunu, ancak İran'a yönelik saldırılar ve haklarına saygı gösterilmemesi nedeniyle anlaşmanın faydasının sorgulandığını söyledi.

TRUMP'IN HEDEFİ HARK ADASI

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." dedi, olası kara harekatı konusunda olasılıkları artırdı. Trump açıklamasında, ABD'nin “uzun zamandır aranan birçok İran hedefinin” vurulduğunu söyledi." "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler” iddiasında bulundu. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

ABD'ye bağlı yüzlerce özel operasyon kuvvetinin Orta Doğu'ya ulaştığı ABD basınınca öne sürülürken, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin de bölgeye geldiği belirtildi. Bu konuşlandırma ve Trump'ın Hark Adası'na dair söylemleri ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.