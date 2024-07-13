ABD basınından Biden için yeni iddia: Adaylıktan çekilmezse 90 milyon dolarlık bağış askıya alınacak

Önceki ABD Başkanı Donald Trump ile bir kez daha başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Demokrat aday Biden'ın, rakibiyle canlı yayındaki tartışmasının ardından yarıştan çekilmesi konusunda başlayan tartışmalar sürüyor.



New York Times gazetesinin haberine göre, bazı önde gelen Demokrat bağışçılar, ABD Başkanı'nın adaylıktan çekilmemesi durumunda Biden yanlısı en büyük süper PAC (siyasi eylem komitesi) olan Future Forward’a verdikleri 90 milyon dolarlık bağış vaadini bekleteceklerini açıkladı.

ANKETLERDE "EN KÖTÜ TERCİH" ÇIKTI



İsmini açıklamayan kaynaklara göre, Biden’ın 27 Haziran gecesi çıktığı ve “fiyasko” olarak nitelenen canlı yayın performansından sonra Future Forward, muhtemel alternatifler için anket yaptı. Ankette Başkan Yardımcısı Kamala Harris, California Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi isimler karşısında Biden “en kötü” tercih olarak öne çıktı.



Future Forward, 2024 başında Biden kampanyası tarafından lider süper PAC olarak belirlenmişti. Siyasi komite, Biden’ın resmen aday olarak tanınacağı 19 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongresi'nden sonra kasımdaki seçimlere kadar 250 milyon dolarlık televizyon ve dijital reklam rezervasyonları yaptığını açıklamıştı.



Söz konusu süper PAC ve bağlı yan oluşumlarının şu ana kadar Biden'ın seçim kampanyası için 430 milyon dolar bağış topladığı kaydediliyor.