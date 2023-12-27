ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor

ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor
İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

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AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

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