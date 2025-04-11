ABD Başkan Yardımcısı Grönland’ı ziyaret etti, üs komutanı görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin kontrolüne geçmesini savunduğu Grönland’daki ABD askeri üssüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance’in Danimarka’ya bağlı Grönland’a yaptığı ziyaretin ardından adadaki ABD üs komutanı Susannah Meyers görevden alındı. Söz konusu kararın Meyers’ın ABD’nin Grönland’la ilgili gündemini eleştirmesinin ardından geldiği ifade edildi.

ÜS ÇALIŞANLARINA E-POSTA GÖNDERDİ



Temmuz ayından bu yana Pituffik Uzay Üssü'nde görev yapan Meyers’ın kendisi ve üssü ile iki hafta önce Grönland’ı ziyaret eden JD Vance’in Danimarka’ya yönelik eleştirileri arasına mesafe koyduğu haberleri basına yansımıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri’nden 10 Nisan Perşembe gecesi yapılan açıklamada, “Komutanların özellikle görevlerinin yerine getirilmesinde tarafsız kalarak en yüksek davranış standartlarına bağlı kalmaları bekleniyor” denildi.



Açıklamada başka detaya yer verilmezken ABD’nin military.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Meyers 31 Mart’ta üsteki tüm personele bir e-posta göndermişti. Habere göre, bu e-posta, “Vance’in ziyaretinin ardından havacılar ve muhafızlar ile orada çalışan Kanadalılar, Danimarkalılar ve Grönlandlılar arasında birlik sağlamayı amaçlıyordu.



“DİLE GETİRDİĞİ ENDİŞELER ÜSSÜN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR”



Vance, 28 Mart’ta üsse yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Danimarka’ya mesajımız çok basit: Grönland halkı nezdinde iyi bir iş çıkarmadınız. Grönland halkına az yatırım yaptınız; bu inanılmaz, güzel toprakların güvenlik mimarisine az yatırım yaptınız” diye konuşmuştu.



Meyers, bu açıklamadan üç gün sonra gönderdiği e-postada, “Mevcut siyaseti anladığımı varsaymıyorum ama bildiğim bir şey var ki o da Başkan Yardımcısı Vance’in cuma günü dile getirdiği ABD yönetiminin endişelerinin Pituffik Hava Üssü'nü yansıtmadığıdır” ifadelerini kullandı.



PENTAGON: BU TÜR EYLEMLERE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMEYECEK



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emir-komuta zincirinin altını oyacak ya da Başkan Trump’ın gündemini bozacak eylemlere Savunma Bakanlığı’nda hoşgörü gösterilmeyecektir” dedi.



Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.



Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

