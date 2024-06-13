ABD Başkan Yardımcısı Harris: Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı var

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze için ateşkes gündemini yorumladı.

Harris, Rolling Stone dergisine verdiği demeçte, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının, İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik ilk adım olacağını söyledi.

Harris geniş kapsamlı röportajında, Gazze'de çok fazla sayıda masum Filistinli sivilin öldürüldüğünü belirtrek, şöyle konuştu: "Kıtlık koşullarıyla karşı karşıyayız. Yardım girmeli. Ve rehineler serbest bırakılmalı. İki devletli bir çözüme ihtiyacımız var. İki devletli bir çözüme doğru ilerlemeye başlayabileceğimiz bir yere ulaşmak için ateşkese ihtiyacımız var."

Filistinlilerin güvenlik, onur ve kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu söyleyen Harris, "İsraillilerin de güvenlik ve emniyet hakkı var" diye ekledi.

"Dünya genelinde yükselişte olduğunu gördüğümüz" antisemitizmle mücadele etmeliyiz. Ve İslamofobi ile mücadele etmeliyiz" diyen ABD başkan yardımcısı, son dönemde ülkesinde İsrail'e karşı düzenlenen protestolara da değindi.

Harris, "Protesto, ülkemizde hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik her hareketin bir parçası olmuştur. Bu yaklaşımı desteklememiz bizi demokrasi yapan şeyin bir parçasıdır" diye konuştu.