ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a övgü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez konuştu.



Harris, Biden'ın başarılarını ve yaptıklarını överek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.



Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA) şampiyonu olan takımlarla bir araya geldi.

Harris, Biden'ın başarılarının ve yaptıklarının “modern tarihte eşi benzeri” olmadığını ifade ederek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.



Biden'ın söz konusu etkinliğe katılmak istediğini ama Covid-19 nedeniyle katılamadığını aktaran Harris, Biden'ın hızla iyileştiğini belirtti.

Adaylığı hakkında açıklama yapmayan Harris, etkinliğin ardından kampanya ekibi ile görüşmek üzere Delaware eyaletine gidecek.

