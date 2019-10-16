Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.



Perşembe günü Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın(bugün) kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcsü İbrahim Kalın da, "Yarın(Perşembe) Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor." dedi.