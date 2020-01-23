ABD Başkan Yardımcısı Pence: Dünya İran’a karşı durmalı

Batı Kudüs'te düzenlenen Forum'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, İran’ın dünyadaki antisemitizmin öncüsü olduğunu iddia ederek, "Holokostu anma ruhuyla antisemitizmin öncüsü ve finansmanı olan İran’a karşı güçlü bir şekilde durmalıyız." dedi.



Pence, holokostun bir daha yaşanmaması için antisemitizm, şiddet ve nefretle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Dünyanın holokostu inkâr eden ve İsrail’i haritadan silmeye çalışan İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı şiddetle durması gerekir." ifadelerini kullandı.



İsrail’in bir Yahudi devleti olduğuna vurgu yapan Pence, konuşmasını İbranice yaptığı duayla sonlandırdı.



PUTİN: İNSANLIK TARİHİNİN EN KARA OLAYI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı konuşmada, holokostun insanlığı sistematik yok etme felaketi olduğunu belirterek, "Bu olay insanlık tarihinin en kara olayıdır." dedi.



Putin, Sovyetler Birliğinin Nazi Almanyası'na karşı mücadelesini hatırlatarak, Sovyet halklarının Nazi Almanyası'nı durdurduğunu söyledi. Rus lider ayrıca, Nazi Almanyası'nı yıkan ülkelerin toplanması önerisinde bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı konuşmada antisemitizmin yeniden baş gösterdiğini savunarak, "Yeniden baş gösteren antisemitizme karşı mücadelede uluslararası toplum ile Avrupa’nın birlikteliğine ihtiyacımız var.” diye konuştu.



Macron, antisemitizmin Yahudilerden önce başkalarını ilgilendirdiğini ve başkalarının sorunu olduğunu belirtti.



Almanya'da Adolf Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.



İngilizlerin işgal ettiği tarihi Filistin topraklarından çekildiği 1947'den bir yıl sonra bu topraklar üzerinde kuruluşunu ilan eden İsrail, yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorunlu sistematik göçe tabi tutmuş, 1967'de Filistin topraklarının geri kalan kısmı olan Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.



İsrail, 1979'da Mısır ile yapılan Camp David Barış Anlaşması sonrası Sina Yarımadası'ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmemiş, 1980’de çıkardığı yasa ile Kudüs'ü doğusu ve batısıyla birleşik "ebedi" başkent ilan etmişti.

