ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide Corona virüs tespit edildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip Corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 04:47

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Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Covid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

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