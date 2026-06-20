Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı mı? Vance: İran ile görüşmeler pazar günü yapılabilir

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance , Fox News'e yaptığı açıklamada, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran görüşmeleri için sahada bulunduğunu söyledi.

Vance, İran ile görüşmelerin pazar günü yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre 'ye gitmeyi beklediğini kaydeden Vance, ateşkesin korunabileceğine güvendiğini ve İran ile müzakerelere bir şans vermeye devam edeceklerini söyledi.

İRAN HEYETİ İSVİÇRE YOLUNDA

İran heyetinin de ABD'nin taahhütleri yerine getirip getirmediğini takip etmek ve bunun sağlanmasını talep etmek üzere İsviçre'ye gideceği açıklandı.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, “Müzakere heyeti birazdan İsviçre'ye gitmek üzere hareket edecek.” dedi.

Sözcü, “Biz taahhütlerimize bağlı kaldık. ABD ise İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamakla yükümlü. Diğer taraf taahhütlerini yerine getirmeyi reddederse İran gerekli tedbirlerle karşılık verecektir.” dedi.

İRAN “HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI” DİYOR

İran'ın yarı resmi Mehr Ajansı ise Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in mutabakat zaptını ihlal ettiği iddiaları nedeniyle kapatıldığını öne sürdü.

İran basınına göre İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasının "ilk adım" olduğunu belirterek, "saldırıların sürmesi halinde" ilave tedbirlerin devreye alınacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Başkan Yardımcısı, bu iddiayı reddederek, “İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok.” dedi.