ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa Francis’le görüştü
Vatikan, JD Vance ve Papa’nın birkaç dakikalık kısa bir görüşme yaptığını açıkladı. Papa Francis, Paskalya mesajında ise Gazze’de ateşkes çağrısını yineledi.
Vatikan, Paskalya dolayısıyla ailesiyle birlikte İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Papa Francis’in bugün sabah saatlerinde özel bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Katolik olan ve Papa ile Donald Trump yönetiminin göç politikalarına getirdiği eleştiriler sebebiyle ters düşen Vance, Paskalya gününde iyi dileklerini sunmak üzere Vatikan’daki konutunda Papa ile bir araya geldi. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa ve Vance’in kısa bir görüşme yaptığı, görüşmenin birkaç dakika sürdüğü ve karşılıklı olarak Paskalya dolayısıyla iyi dileklerin ifade edildiği bilgisi verildi.
Ailesiyle birlikte İtalya’ya giden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Vance, dün de Vatikan’ın üst düzey yetkilileri ile bir araya gelmişti.
PAPA’DAN PASKALYA MESAJINDA GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI
Öte yandan, geçirdiği çift taraflı zatürrenin ardından nekahat döneminde olan Papa Francis, bugün Aziz Petrus Meydanı’nda Paskalya ayini dolayısıyla toplanan kalabalığın karşısına çıktı.
Beş hafta boyunca hastanede kalan ve bu süreçte hayati tehlike atlatan Papa, Paskalya dolayısıyla yayınladığı ve bir yardımcısı tarafından okunan mesajında, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de derhal ateşkes çağrısını yineledi.
Gazze’deki durumu “çok ciddi ve utanç verici” sözleriyle tarif eden Papa, Gazze’deki durumun “dramatik ve elim” olduğunu belirtti, Hamas’a elindeki rehineleri serbest bırakma çağrısını yineleyerek dünyada “endişe verici” bir Yahudi düşmanlığı eğiliminin olduğunu söyledi.
Tüm İsrail ve Filistin halkının “acılarına duyduğu yakınlığı” dile getiren Papa Francis, “Savaşın taraflarına sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineleri serbest bırakın ve barış dolu bir geleceği arzu eden, açlık çeken bir halkın yardımına koşun” ifadelerini kullandı.
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