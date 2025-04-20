ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa Francis’le görüştü

Vatikan, Paskalya dolayısıyla ailesiyle birlikte İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Papa Francis’in bugün sabah saatlerinde özel bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.



Katolik olan ve Papa ile Donald Trump yönetiminin göç politikalarına getirdiği eleştiriler sebebiyle ters düşen Vance, Paskalya gününde iyi dileklerini sunmak üzere Vatikan’daki konutunda Papa ile bir araya geldi. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa ve Vance’in kısa bir görüşme yaptığı, görüşmenin birkaç dakika sürdüğü ve karşılıklı olarak Paskalya dolayısıyla iyi dileklerin ifade edildiği bilgisi verildi.

Ailesiyle birlikte İtalya’ya giden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Vance, dün de Vatikan’ın üst düzey yetkilileri ile bir araya gelmişti.



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