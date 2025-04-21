ABD Başkan Yardımcısı Vance’den “tarife kralına” ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paskalya dolayısıyla İtalya ve Vatikan’a yaptığı ziyaretlerin ardından bugün Hindistan’a gitti. Vance’in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’in diplomatik temasları, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın başlattığı “tarife savaşının” gölgesinde gerçekleşecek. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hindistan’dan sık sık “tarife istismarcısı” ve “tarife kralı” sözleriyle bahsetmişti.



VANCE NE YAPACAK, DELHİ ZİYARETTEN NE BEKLİYOR?



Vance’in Hindistan ziyaretinin 4 gün sürmesi bekleniyor. Vance’e kendisi de Hindistanlı göçmenlerin çocuğu olan eşi Usha da eşlik ediyor. Ziyaret hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, Vance, kişisel ziyaretleri kapsamında Taj Mahal’e gidecek ve Jaipur kentinde bir düğüne katılacak.

Hindistan ise ABD'li üst düzey ismin ziyaretinden Trump yönetimiyle daha yakın ilişkiler ve gümrük vergisi tarifeleri karşısında “erken bir ticaret anlaşması” çıkmasını umuyor.



“MODİ HÜKÜMETİ TARİFELERİ DÜŞÜRME FİKRİNE AÇIK”



Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Palam havalimanına bugün ulaşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Hindistan Başbakanı Modi’nin, şubat ayında Beyaz Saray’da Trump ile yapılan görüşmede ortaya konulan ikili gündemdeki ilerlemeyi ele alması bekleniyor. Modi'nin ABD ziyaretinde ortaya konulan ikili ilişkiler gündeminde “iki taraflı ticarette adalet ve savunma alanında daha fazla ortaklık” maddeleri de yer almıştı.



Modi, Trump’ın ikinci döneminin resmen başlamasının ardından kendisiyle görüşen ilk dünya liderlerinden biri olmuştu. Reuters, Modi hükümetinin ABD’den ithal edilen malların yarısından çoğu üzerindeki gümrük vergisi tarifelerini kesmeye açık olduğunu aktardı. ABD’den Hindistan’a ithalat hacmi, 2024 yılında 41,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Fakat Trump, Hindistan’dan “tarife istismarcısı” ve “tarife kralı” olarak söz etmeyi sürdürdü.



“BU ZİYARET KONUSUNDA ÇOK OLUMLUYUZ”



Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, perşembe günü basına yaptığı açıklamada, Vance’in ziyaretine işaret ederek, “Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha da geliştireceği konusunda çok olumluyuz” ifadelerini kullanmıştı.



ABD, Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda. İki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi geçen yıl 129 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. ABD hükümetinin ticaret verilerine göre, bu, aynı zamanda Hindistan adına 45,7 milyar dolarlık bir ticaret fazlasına işaret ediyordu. Yeni Delhi’deki yetkililer ise şimdi Trump'ın açıkladığı 90 günlük tarife muafiyeti sürerken Washington’la bir ticaret anlaşması imzalamayı hedefliyor.

