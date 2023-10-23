ABD Başkanı Biden, 5 ülkenin liderleriyle İsrail-Hamas çatışmasını görüştü

YAKIN KOORDİNASYON KARARI

Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.



Toplantıda, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan "memnuniyet" dile getirildi ve "bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği" belirtildi.



Liderler, "çatışmanın yayılmasını önlemek ve Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını" söyledi.



​​​​​​​Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.